Ecco cosa succederebbe se bevessimo solo bibite (e niente acqua) /Video

da Youtube

Siete amanti delle bibite gassate? Le sostituite all'acqua? Allora forse dovreste vedere questo video.

AsapSCIENCE spiega gli effetti deleteri che le bevande con le bollicine hanno sul nostro corpo e sul nostro cervello. A partire dalla bocca: l'assunzione di bibite gassate provoca "tonnellate di carie", come se avessimo ingerito 46 grammi di zucchero. Dalla bocca si passa direttamente al cervello, stimolato e assuefatto dal sapore zuccherino delle bibite da fast food. Sostituite 8 bicchieri d'acqua con 10 di soda? Acquisite ben 5432 kcal extra, con conseguente aumento di peso. Le bevande gassate, peraltro, sono tra le cause principali del diabete e di problemi al cuore, per via dell'ingente quantità di fruttosio, e arrivano ad avere gli stessi effetti del fumo.

"Ma ci sono le bibite dietetiche". Certo, ma secondo gli esperti il problema rimane. Il dolcificante naturale presente all'interno dei diet drink, infatti, provoca un aumento dell'appetito. Come si dice, almeno la salute.