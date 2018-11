Arriva lo specchio 'magico' che ti dice quanto sei dimagrito /Video

Guardarvi allo specchio e apparire più magri. Chiunque abbia mai cercato di perdere qualche chilo sa bene che una delle motivazioni per migliorare il proprio regime alimentare è spesso pesarsi e guardarsi nudi allo specchio. Per molte persone però, questo metodo potrebbe produrre l'effetto contrario e frenare, sul nascere, la lotta ai chili di troppo.

Deve averla pensata così la startup americana Naked Labs, che, come scrive 'Marshable' ha appena ideato il Naked 3D Fitness Tracker, una sorta di 'specchio magico' che scansionando il corpo in soli 20 secondi è in grado di tracciare tutti i cambiamenti che il vostro corpo subisce nel tempo. Il device, in vendita a partire da marzo 2017 a 499 dollari, utilizza la tecnologia Intel RealSense Depth Sensors, che attraverso una specie di 'mappa' invia i dati a un'app mostrando esattamente la parte del corpo nella quale si sta accumulando grasso o si sta sviluppando massa muscolare.

"Agli utenti che l'hanno provata è piaciuto il fatto di poter osservare i cambiamenti del proprio corpo - afferma Farhad Farahbakhshian, ceo e fondatore di Naked Labs - Con alcuni dei nostri utenti abbiamo anche monitorato la gravidanza mese dopo mese, in modo che potessero vedere come cambiava il loro corpo".