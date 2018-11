Dal Web il meglio della cosmesi per la bellezza della donna

In collaborazione con la redazione www.LaTuaBellezza.it

Fin dai tempi antichi le donne hanno desiderato di essere belle. Definire il bello non è facile, quello che però possiamo affermare sicuramente è che una donna si sente bella nel momento in cui riesce a prendersi cura di sé.

Come affermava Oscar Wild “la bellezza è l’unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze si succedono l’una sull’altra, ma ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni, ed un possesso per tutta l’eternità”.

Nella società odierna l’interesse per la bellezza esteriore è diventato un obiettivo da raggiungere a tutti i costi fino al ricorrere alla medicina e chirurgia estetica. E’ possibile prevenire l’invecchiamento cutaneo?

Sicuramente attraverso l’utilizzo di cosmetici di qualità possiamo rallentare il processo di rilassamento cutaneo e aumentare il livello di idratazione della pelle.

Acquistare online è diventato ormai una consuetudine per milioni di persone, permette di avere accesso a tantissimi prodotti talvolta anche introvabili.

Un sito web che ad oggi vanta un ottimo posizionamento in classifica nel sondaggio dei 100 siti di e-commerce più popolari d’Italia, che vende prodotti cosmetici di bellezza e salute è LaTuaBellezza.it. Gli altri siti dello stesso settore che si trovano in un posizione maggiore sono Kiko Milano, profumerie Douglas e Bottega Verde.

La classifica è basata su stime di dati reperibili in rete, non ha valore statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player. Oltre alla stima degli accessi al sito vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum.

Quello che distingue LaTuaBellezza.it è la vendita di prodotti sia di profumeria che di farmacia. Tra i vari brand i più prestigiosi sono: Carita Paris, Decleor, Caudalie, Lierac e Galenic, ma è possibile acquistare prodotti dermocosmetici delle aziende: Avene, Bionike, Vichy, La Roche Posay e tanti altri.

Considerando il periodo di crisi economica, LaTuaBellezza.it fa della qualità e della convenienza la sua strategia vincente, dando la possibilità all’utente di esaudire il desiderio di avere prodotti di cui ha bisogno a prezzi vantaggiosi. I tempi di consegna sono di 1-2 giorni lavorativi. I metodi di pagamento sono: carta di credito, paypal, bonifico bancario e alla consegna.

In conclusione, la bellezza è sempre stata e continuerà ad essere cruccio e arma di seduzione del sesso femminile. Considerando che la bellezza della pelle per secoli è stata un parametro estetico molto importante, utilizzare cosmetici di qualità è fondamentale per riuscire ad avere risultati certi.