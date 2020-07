Enit: "Cortina 2021 grande opportunità"

I Mondiali di sci Cortina 2021 "sono una grande opportunità e per l'Enit è estremamente importante che questi grandi eventi permettano di promuovere la destinazione Italia, in questo caso concentrandoci anche sulla destinazione montagna". Ad affermarlo è il presidente di Enit Giorgio Palmucci a margine dell’evento ‘Effetto Cortina’ sull’impatto sul turismo da Cortina 2021 in corso al Maxi di Roma.

"E' importante legare gli eventi con l’attività di promozione che Enit sta facendo e dovrà fare negli anni a venire soprattutto all’estero, - ha detto Palmucci - visto che il numero di turisti che scelgono la destinazione Italia per la montagna è ancora limitato, rappresenta circa il 4% del totale, quindi c’è ampio spazio di crescita".

"Sempre più attrattivo per il nostro paese è il turismo outdoor e la montagna - ha proseguito il numero uno di Enit - ha il grande appeal della doppia stagionalità".

"Metteremo a disposizione non solo il nostro ufficio studi e le esperienze che stiamo raccogliendo dai vari paesi del mondo ma - ha spiegato - definiremo assieme al Comitato quali azioni e quali eventi svolgere nel corso del 2020 in maniera da essere pronti per l’anno successivo quando si svolgeranno i mondiali di sci".

"Cortina ha il vantaggio che è una destinazione già molto conosciuta per cui - ha aggiunto Palmucci - se dovessimo avere delle belle sorprese derivanti da questa settimana sarebbe un di più. La destinazione Cortina essendo già molto conosciuta ha un appeal particolare che potrebbe portare benefici anche a tutta la regione Veneto ed eventualmente a tutta l’Italia".