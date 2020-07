Coronavirus, Franceschini: "Al lavoro su bonus vacanze"

(Foto Fotogramma)

Un bonus per le vacanze in Italia in grado di fornire un sostegno economico alle aziende e di offrire l'opportunità, soprattutto alle famiglie meno abbienti, di trascorrere un periodo di riposo la prossima estate. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini nel corso del question time alla Camera.

"Sto chiedendo - ha affermato il ministro - un'estensione del credito d'imposta sulle locazioni anche per gli alberghi e le strutture ricettive, un credito d'imposta relativo alla perdita di fatturato di quest'anno rispetto all'anno scorso, misure che estendano tutele ai lavoratori stagionali con l'esigenza però di identificarli chiaramente e soprattutto un incentivo, e soprattutto un incentivo, un tax credit, qualcuno lo ha chiamato bonus vacanze in Italia che consenta da un lato di dare liquidità e sostegno alle imprese e di aiutare le famiglie con un reddito medio basso ad andare in vacanza avendo un sostegno economico".

L'obiettivo è di "aiutare il turismo italiano. Se è evidente che l'assenza del turismo internazionale durerà un arco lungo di tempo è anche evidente che per la stessa ragione gli italiani non andranno in vacanza all'estero per lo lungo arco di tempo. Per questo va fatto un grande investimento sulle vacanze italiane, fare promozione e aiutare gli operatori del settore".