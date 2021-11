Magno (Altroconsumo): "Più semplice investire ma insidie sono dietro l'angolo"

"Ora si hanno opportunità di investimenti enormi. E' più semplice investire e si possono investire anche piccole cifre, anche se non mancano le insidie". A dirlo Danilo Magno, analista finanziario Altroconsumo, intervenendo al #FestivalFuturo 2021, l'appuntamento di Altroconsumo volto a indagare i cambiamenti in atto nella nostra società attraverso momenti di discussione e confronto con esperti, professionisti e rappresentanti di diversi settori.

"In finanza - sottolinea - se si vuole spuntare il rendimento in più si deve rischiare in più, se si hanno dei dubbi sulla proposta non fare l'investimento e chiedere sempre il documento ufficiale e verificare che chi fa la proposta sia autorizzato".