Maison Du Dodo sbarca online con sito web

Maison Du Dodo, il nuovo brand Made in Italy, sbarca online con il suo sito. L’idea, che ha preso forma nel corso del biennio 2020-2022, nasce da un’intuizione della compagnia sud-coreana Hyaloid. Fondata da Shin Sang Hyun, cuore ed anima del progetto, e rappresentata dal suo ceo Oh Sang Hyeon, si pone come un player alternativo nell’industria dell’information technology e nel modo di creare abbigliamento.

Maison Du Dodo è la prima nata di questo percorso.Un brand che rispecchia e condivide a pieno i tre valori cardine della sua general manager, Li Jia. Unicità, come il simbolo stesso del Dodo capace di trasmettere di generazione in generazione un messaggio di inclusività e di co-esistenza dove ciò che è diverso, come ciascuno di noi, è pertanto irripetibile. Moda, creatività ed eleganza sono le caratteristiche universalmente riconosciute alla manifattura artigianale tipica del Bel Paese. Ed è proprio in Italia che i capi ed accessori vengono disegnati e realizzati. Dalle mani di esperti artigiani tessili si dipana nel mondo una nuova rinascita tutta italiana.

Impegno e dedizione per l’ambiente si rispecchiano in una identificazione di artigiani riconosciuti per il loro lavoro eco-compatibile. A partire dalle materie prime, scelte da fonti etiche, fino alla fine del processo di produzione, pensato per ridurre le emissioni di carbone, le collezioni di Maison Du Dodo voglio incarnare l'idea del lusso sostenibile a prezzi accessibili. Farsi portavoce di questi messaggi e comunicarli abbracciando più comunità possibili è la missione del brand che sceglie di affiancare al proprio lavoro la piattaforma Dodo. Il lancio è previsto per i primi mesi del 2023, quando la nuova community sarà pronta ad accogliere incontri e scambi di idee in un ambiente eco-friendly.