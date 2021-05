Majorino (Pd): "A Bruxelles situazione complicata con M5S"

Anche a Bruxelles, come a Roma, per il Pd "la situazione con il M5S è complicata". E le ultime settimane, con le difficoltà in diverse importanti città a trovare candidature comuni in vista delle elezioni amministrative, hanno determinato "uno stop" nel processo di avvicinamento tra le due forze politiche. A dirlo è l'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino, a Bruxelles a margine della plenaria. Gli otto eurodeputati del M5S, ancora tra i Non Iscritti, potrebbero entrare nel gruppo dei Socialisti e Democratici, ma perché ciò accada occorre il via libera del Pd.