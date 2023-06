Make Italy Green: il movimento di E.ON per rendere l’Italia più verde arriva sul lago di Garda

Si è tenuto oggi l’evento che ha riunito E.ON, esperti scientifici e associazioni del territorio per un confronto sulle azioni di contrasto alla crisi climatica, attraverso un impegno mirato e condiviso

31 maggio 2023. Una barca sospesa sul lago di Garda, a richiamare l’attenzione sulla diminuzione del livello d’acqua subito dal lago negli anni più recenti a causa dei cambiamenti climatici, conseguenza delle azioni non responsabili dell’uomo sul Pianeta.

È l’installazione creata da E.ON, che ha fatto da sfondo all’evento Make Italy Green tenutosi questa mattina a Manerba del Garda (BS) per ribadire l’importanza della sensibilizzazione e dell’educazione di cittadini, istituzioni e aziende nei confronti di queste tematiche coinvolgendo le persone in un movimento attivo e partecipativo, per stimolare una vera e propria transizione ecologica che porti a un futuro sostenibile per tutti.

Negli ultimi anni le conseguenze della crisi climatica sono diventate particolarmente evidenti, anche attraverso l’alternarsi di fenomeni atmosferici estremi, come le recenti alluvioni che hanno colpito in particolare l’Emilia Romagna, a episodi sempre più frequenti di siccità, che hanno prosciugato laghi e fiumi. Apparentemente distanti, alluvioni e siccità sono in realtà due lati della stessa medaglia e sono entrambi il risultato dei cambiamenti climatici che impattano fortemente sul nostro Paese.

Per invertire questa tendenza, è fondamentale adottare stili di vita sostenibili e impegnarsi attivamente attraverso scelte quotidiane più consapevoli e responsabili a favore dell’ambiente. Un impegno che E.ON porta avanti da anni e che concorre alla realizzazione della missione dell’azienda: rendere l’Italia più verde, #MakeItalyGreen.

L’evento svoltosi a Manerba del Garda ha rappresentato un’opportunità di confronto sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico e un punto di partenza per proporre soluzioni condivise e concrete in grado di fronteggiare queste sfide e favorire un vero e proprio mutamento di paradigma.

Moderato dalla conduttrice tv Caterina Balivo, l’evento ha visto la partecipazione di Frank Meyer, CEO di E.ON Italia, insieme ad esperti scientifici come Mario Giuliacci, Meteorologo e docente di meteorologia; Andrea Giuliacci, professore di Fisica dell'Atmosfera Università di Milano Bicocca e meteorologo Meteo Expert; Gianluca Zanichelli, Direttore Vicario Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO); Massimo Ghidelli, Presidente Consorzio Lago di Garda Lombardia e Anna Zaffaroni, Naturalista e divulgatrice scientifica Verdeacqua.

All’evento hanno preso parte anche Riccardo Podavini, Vicesindaco e Giovanni Barberi Frandanisa, Segretario Comunale del Comune di Manerba del Garda.

“Oggi, insieme a istituzioni, associazioni locali ed esperti scientifici, abbiamo fatto un ulteriore passo verso la creazione del più grande movimento green del Paese per un’Italia più verde, in linea con la nostra missione #MakeItalyGreen” ha affermato Frank Meyer, CEO di E.ON Italia. “Per noi di E.ON Italia questo va oltre il business: la nostra missione è attivarci coinvolgendo i nostri clienti, partner, dipendenti, stakeholder per creare un futuro migliore e realmente più sostenibile, diffondendo consapevolezza e buone pratiche in tutto il Paese. Anche oggi, qui sul lago di Garda, vediamo come il cambiamento climatico impatti concretamente su tutti noi: siamo convinti che il momento di agire sia ora, insieme, per il benessere delle generazioni di oggi e di quelle di domani”.

“Se ami il posto dove vivi non puoi trattarlo come se non fosse tuo. Quindi, perché non dobbiamo trattare bene il nostro Pianeta? Il climate change non è una fake news, e mai come oggi i fatti di cronaca a cui stiamo assistendo ce lo dimostrano. Da figlia, da donna e anche da mamma il mio impegno per l’ambiente è quotidiano, almeno ci provo. Da sempre. Grazie alla mia famiglia di origine ed è quello che voglio trasmettere ai miei figli e alla mia community” ha affermato Caterina Balivo, conduttrice tv e moderatrice dell’evento.

Il dibattito sull’impatto delle azioni dell’uomo sul Pianeta e sui recenti fenomeni climatici si è rivelato particolarmente stimolante grazie alla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, esperti nelle aree della meteorologia, divulgazione scientifica e patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio.

Focus della discussione le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento ai danni subiti dai bacini idrografici e dagli ecosistemi lacustri del Garda, che negli ultimi anni stanno registrando una rarefazione della flora e della fauna autoctone e la proliferazione di specie aliene, come il gambero di fiume alloctono, che sta minacciando la sopravvivenza del gambero di fiume autoctono Austropotamobius pallipes.

Ma anche soluzioni e proposte per dare vita ad azioni concrete, efficaci e decisive, frutto di una sinergia sempre più diffusa tra aziende, istituzioni e cittadini verso un progressivo abbattimento delle emissioni di CO2 ed un incremento del benessere individuale e collettivo, attraverso stili di vita sostenibili nella quotidianità e nelle proposte di svago e intrattenimento sul territorio.

Il movimento Make Italy Green: installazione e flashmob

Con l’obiettivo di sensibilizzare tutti sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e allo stesso tempo per creare un movimento attivo e partecipativo per diffondere buone pratiche e consapevolezza in tutto il Paese, E.ON ha realizzato una spettacolare installazione proprio nel lago di Garda: una barca sospesa a 75 cm (1), ovvero i centimetri che il lago di Garda ha perso negli ultimi quattro anni a causa dei prolungati periodi di siccità e della poca neve presente sulle montagne italiane. L’opera è stata realizzata all’artista siciliano Domenico Pellegrino, che nel corso della sua carriera ha più volte legato le sue opere al tema dell’acqua.

Inoltre, proprio con l’obiettivo di invitare attivamente tutti ad agire per contrastare i cambiamenti climatici, E.ON ha dato vita ad un originale flashmob nei pressi dell’istmo dell’isola di San Biagio: dipendenti E.ON e cittadini si sono uniti in una catena umana, simbolo del movimento attivo e partecipativo in cui ognuno di noi può fare la propria parte, cambiando sin da subito i propri comportamenti.

Se l’installazione è il simbolo degli effetti del cambiamento climatico che hanno portato all’abbassamento del livello dell’acqua del lago, il flashmob vuole rappresentare simbolicamente la soluzione, ovvero un movimento di persone che agendo insieme sono in grado di invertire la rotta, riducendo le proprie emissioni e combattendo il climate change.

(1) Media calcolata raffrontando le misurazioni effettuate nei primi 4 mesi del 2019 con le misurazioni effettuate nei primi 4 mesi del 2023. Fonte dati: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO).

La Campagna Make Italy Green

Le iniziative realizzate da E.ON presso Manerba del Garda segnano l’avvio di un’importante campagna di comunicazione multicanale che proseguirà nelle prossime settimane. Il volto della campagna Make Italy Green sarà proprio Caterina Balivo, che ha condotto l’evento odierno e che è stata scelta dall’azienda per rappresentare il movimento green, in virtù della condivisione di valori comuni per la tutela del Pianeta e del suo impegno personale e costante in progetti di sostenibilità, come testimoniato dal suo ruolo di Madrina dell’Oceano per UNESCO nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030.

L’ambizione e i progetti di E.ON

L’iniziativa e la campagna Make Italy Green si inseriscono in un progetto di E.ON più ampio che mira ad affiancare il Paese nel percorso verso la transizione energetica per un futuro sostenibile, a favore delle generazioni di oggi e di quelle di domani. Un impegno che contribuisce alla missione di E.ON: rendere l’Italia più verde, #MakeItalyGreen, attraverso un movimento partecipativo che condivida valori e azioni volti a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre l’impronta delle persone sul Pianeta.

L’azienda realizza questo obiettivo abilitando e accelerando il percorso di transizione energetica verso la carbon neutrality per comunità, famiglie, aziende e città, coniugando la proposta di energia sostenibile e soluzioni per l’efficienza (fotovoltaico, pompe di calore, mobilità elettrica, servizi di riscaldamento e raffrescamento) che aiutano concretamente a ridurre le proprie emissioni di CO2. La stessa App E.ON è un primo passo per scoprire il proprio impatto sull’ambiente e trovare spunti utili per ridurlo.

In questa direzione, l’azienda da anni si impegna inoltre in progetti di protezione della biodiversità marina, di riforestazione del territorio italiano, oltre che in progetti di educazione verso le nuove generazioni.

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 72.000 dipendenti nel mondo e con sede principale a Essen, in Germania. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche, offre soluzioni per rendere più efficienti ed indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

Con l’obiettivo di guidare la transizione energetica in Italia, E.ON si pone come partner per affiancare e coinvolgere i propri clienti in questo percorso, grazie all’offerta di energia rinnovabile e di soluzioni per l’efficienza energetica. Insieme agli oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni, E.ON vuole rendere l’Italia più indipendente, digitale e green, impegnandosi concretamente per la riduzione dei consumi, dell’impatto ambientale e per la salvaguardia del Pianeta. www.eon-energia.com

