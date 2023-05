Makelele: "Pogba? Non puoi fare bene in campo se non sei libero di testa"

“Pogba? Non puoi fare bene in campo se non stai bene con le cose fuori dal calcio, non solo lui ma tutti i giocatori. Per fare bene in campo, per dare il 100%, tutte le cose devono stare in ordine, al fine di praticare il tuo sport al meglio. Il calcio è uno sport che per performare devi stare bene con il corpo, con il modo di essere, con la testa, con il vivere con i tuoi compagni. Quando non stai bene con la testa, la qualità non può salire”. E' questa l'opinione espressa dal centrocampista Claude Makélelé, ex di Real Madrid, Chelsea e Psg tra le altre, a Parigi per i Laureus Sport Awards, conversando con la stampa italiana, sulle condizioni di Paul Pogba e le sue prestazioni alla Juventus in questa stagione. “Ha la necessità di un anno fatto bene, concentrato, con il sorriso che aveva quando giocava al primo anno alla Juve, quando giocava in Francia. E’ un giocatore impressionante e la sua qualità non si discute, ha bisogno di aiuto, siamo umani”, ha aggiunto Makelele.

"Semifinale di Champions tra City e il Real? Guardiola con Haaland ha il centravanti che gli mancava e secondo me è favorito per passare il turno anche se il Real è forte", ha aggiunto il centrocampista francese. "Il City è cambiato nel tempo, anni fa veniva sempre eliminato. Ha accumulato esperienza e forza. Giocare in Premier e in Champions è molto differente. Giocare il campionato e vincerlo è diverso che giocare e vincere la Champions. Ora il City ha una squadra con una grande difesa ed ha un attaccante vero. Uno come Benzema. Chi è favorito? 51% per il City e 49 per il Real", ha sottolineato il transalpino.

"Messi? Mi dispiace quello che è successo al Psg e non capisco il perché. Quando hai un giocatore come Messi, hai una grande fortuna e devi sfruttarlo al massimo. Pochi giocatori come Messi hanno giocato nel campionato francese. Il calcio necessità di grandi team e grandi giocatori. Credo che il Psg deve sistemare le cose e spero che Messi resti al Psg", ha aggiunto Makelele.