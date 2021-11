Malala Yousafzai si è sposata, l'annuncio del Premio Nobel

La Premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai ha annunciato il suo matrimonio in Gran Bretagna con il fidanzato Asser Malik. L'attivista pakistana, che venne ferita alla testa da un sicario talebano nel 2012 per la sua campagna a favore della scolarizzazione delle ragazze, ha rivelato le sue nozze con un tweet. La Yousafzai, oggi 24enne, ha riferito che la cerimonia, alla quale hanno preso parte familiari e amici si è svolta nella sua abitazione a Birmingham. Le foto la mostrano con un abito rosa, mentre lo sposo indossava una cravatta dello stesso colore.

La Yousafzai divenne nel 2014 la persona più giovane mai insignita di un Premio Nobel, per il suo impegno a favore del diritto universale all'istruzione per le ragazze. Lo scorso anno si è laureata all'Università di Oxford in filosofia, politica ed economia.

La giovane attivista ha anche istituito il Malala Fund, a favore dell'istruzione per le ragazze di tutto il mondo.