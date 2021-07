Malan passa a Fratelli d'Italia

Lucio Malan, deputato e senatore di Forza Italia per sei legislature, ha aderito a Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato la presidente del partito Giorgia Meloni. Si tratta, ha commentato Meloni durante una conferenza stampa, che "ci rende fieri e ci inorgoglisce".



"La famiglia di Fdi si allarga con l'adesione di Lucio Malan - ha dichiarato la presidente del partito - un esponente di grande autorevolezza nella storia del centrodestra, vice presidente vicario del gruppo di Fi al Senato. Noi siamo molti fieri di poterlo annoverare nelle nostre fila per la sua serietà, competenza e compatibilità con le nostre battaglie. Malan non ha mai avuto paura di andare controcorrente, di battersi per la libertà delle idee, come dimostra la sua battaglia contro il ddl Zan, che noi riteniamo non abbia nulla a che fare con la lotta alla discriminazione contro gli omosessuali".