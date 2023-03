Malattie rare, presentato il 6° rapporto annuale Ossfor 2022 sull’accesso a farmaci e cure

È stato presentato alla Sala Zuccari del Senato il 6° rapporto annuale sulle malattie rare e i farmaci orfani dell’Ossfor, l’Osservatorio farmaci orfani - realizzato in collaborazione con l’Osservatorio malattie rare e Crea Sanità, il Centro per la Ricerca economica applicata alla Sanità. La pubblicazione scatta una fotografia a livello nazionale e regionale del mercato dei farmaci orfani nel nostro Paese al 31 dicembre 2021 e affronta una serie di questioni sull’accesso, la governance e la qualità dei servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale per i pazienti con malattie rare, riflettendo sulle opportunità offerte anche dal Pnrr nello sviluppo di politiche sanitarie specifiche per superare le differenze regionali.