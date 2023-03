Malavasi (Ivsi): "Let’s EAT promuove sana alimentazione"

Nata con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari dell’Unione europea, ‘Let’s EAT - European Authentic Taste’, la campagna promossa dall’Istituto valorizzazione salumi italiani e da Asiac, associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca, è guidata da tre principi chiave: gusto, nutrizione e sostenibilità.

Monica Malavasi, direttore di Ivsi, ha illustrato la mission del progetto in occasione della cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di ‘Reporter del Gusto’, il premio giornalistico ideato e promosso da Ivsi e che rientra nel progetto ‘Let’s EAT – European Authentic Taste’: “Abbiamo voluto abbinare i nostri salumi alla frutta per comunicare due principi per noi fondamentali: la corretta nutrizione, sottolineando l’importanza di consumare più frutta e verdura, abbinandole ai nostri salumi che sono parte della tradizione e contengono proteine nobili e sali minerali; e il gusto, un aspetto altrettanto importante che abbiamo valorizzato con degustazioni ed altre iniziative su tutto il territorio nazionale”.

“Un altro cardine della campagna è la sostenibilità, di cui ci stiamo occupando molto. - ha concluso Malavasi - Infine, abbiamo individuato quattro ambassador per la campagna Let’s EAT: lo chef stellato Carlo Cracco, il campione del mondo di sci alpino Matteo Eydallin, la vincitrice di sette titoli Mondiali nel pattinaggio artistico a rotelle Paola Fraschini e l’influencer e modella curvy Tanya Gervasi”.