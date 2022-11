Maldarizzi Automotive temporary store a Lecce

Lecce, 30 novembre 2022. Alla presenza del Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.a., Francesco Maldarizzi, del Sindaco di Lecce dott. Carlo Salvemini, autorità e amici, sabato 3 dicembre si converserà dell’imminente apertura della sede sales e after sales di Lecce e dei nuovi brand rappresentati. Dalle ore 17 cocktail di apertura nel nuovo temporary store in via Braccio Martello 1/D.

Sarà occasione per scoprire l’iconica MG, con motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche, che porta la mobilità elettrica per tutti, la nuova Smart #1 glamour, tecnologica e cittadina del mondo e la grinta di Ineos Grenadier.

“Il temporary store è solo l’inizio di un progetto industriale – ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi – un ulteriore tassello dell’investimento della mia azienda che con la sua presenza nel Salento si estende adesso su tutta la Puglia e la Basilicata. Attualmente apriamo con tre brand ma presto ci saranno ulteriori sviluppi. Anticiperemo qualche dettaglio nel corso della serata”.

Maldarizzi Automotive è anche experience: come l’emozione di guidare INEOS Grenadier su un percorso off-road, con il supporto di piloti professionisti durante l’Ineos Grenadier Experience Roadshow che si terrà il 16 e 17 dicembre a Borgo San Marco a Fasano.

Esperienze per tutto il mese di dicembre anche con l’anteprima della nuova Smart #1 che farà tappa a Lecce il 27 dicembre, con la possibilità di effettuare il test drive della versione Pro+.

Maldarizzi Automotive è mobilità dal 1979. Le concessionarie ufficiali multibrand sono in Puglia e in Basilicata e complessivamente nei vari territori rappresentano i seguenti marchi: Lamborghini, BMW, BMW M, MINI, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, Smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional. INEOS Grenadier.

Contatti: https://www.maldarizzi.com/