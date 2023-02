Malformazioni volto, a Milano centro Operation Smile 'unico in Europa'

E' stato inaugurato a Milano il centro di cura italiano di Operation Smile, organizzazione non-profit specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi e nella formazione di medici e altri operatori sanitari nei Paesi a medio e basso reddito. Grazie a un protocollo d'intesa tra Fondazione Operation Smile Italia Ets e Asst Santi Paolo e Carlo, anche l'Italia avrà un centro di cura multidisciplinare Operation Smile, unico in Europa - sottolineano dalla Fondazione - che si aggiunge agli oltre 30 centri che l'organizzazione ha già in altri 20 Paesi del mondo. Il centro ha come responsabili Costanza Meazzini, coordinatore scientifico, Luca Autelitano, coordinatore clinico, e Angela Rezzonico, coordinatore della logopedia.

"Operation Smile ha scelto Milano e l'Asst Santi Paolo e Carlo per l'alta specializzazione nella cura delle malformazioni del volto - afferma Federica Tedeschi, direttore generale della Fondazione Operation Smile Italia Ets - ma anche per elevata formazione del personale medico e l'esperienza più che ventennale come centro regionale di riferimento per le labiopalatoschisi. Il nostro obiettivo è implementare programmi di formazione in ambito chirurgico, logopedico e ortodontico di figure professionali provenienti dai Paesi a basso e medio reddito". Oltre a fornire assistenza diagnostica e terapeutica multidisciplinare per le malformazioni del volto, il centro sarà l'Hub europeo di Operation Smile per l'integrazione dei progetti di formazione professionale e di aggiornamento scientifico di medici e operatori sanitari volontari dell'organizzazione, con particolare attenzione ai professionisti dei Paesi a basso e medio reddito, e polo di ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie, protocolli chirurgici e percorsi terapeutici nell'ambito delle malformazioni cranio-maxillo-facciali.

"Da oggi inizia la collaborazione con la Fondazione Operation Smile Italia Ets e il centro regionale labiopalatoschisi dell'Asst Santi Paolo e Carlo – dichiara il direttore generale dell'azienda socio-sanitaria territoriale, Matteo Stocco - L'alta professionalità dei nostri specialisti e la multidisciplinarietà del centro ci hanno consentito di esportare la nostra expertise oltre i confini europei".