Mallinckrodt annuncia la pubblicazione di dati reali sull'uso della fotoferesi extracorporea (ECP) nei pazienti sottoposti a trapianto cardiaco.

- I risultati del più grande studio europeo e del primo studio multicentrico, retrospettivo e di revisione delle cartelle cliniche, che ha analizzato l'uso reale dell'ECP nei pazienti sottoposti a trapianto di cuore, ne rafforzano l'uso come trattamento per il rigetto del trapianto di cuore e per la prevenzione del rigetto1 -

DUBLINO, 14 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc (NYSE American: MNK), azienda farmaceutica specializzata a livello mondiale, ha annunciato oggi la pubblicazione dei risultati di uno studio retrospettivo, osservativo, a braccio unico, europeo, che valuta l'uso reale della fotoferesi extracorporea (ECP) e il suo impatto sugli esiti clinici nell'era moderna del trapianto di cuore.1 Una versione online del manoscritto dei dati - il più grande studio conosciuto sull'ECP nei pazienti sottoposti a trapianto di cuore - è attualmente pubblicata sul sito web del Journal of Heart and Lung Transplantation in anticipo rispetto alla pubblicazione cartacea prevista per la seconda metà del 2023.

I risultati provvisori di questo studio sono stati presentati in una sessione di approfondimento al 20° Congresso della Società Europea per i Trapianti d'Organo (ESOT) nel 2021 a Milano, Italia.2

Lo studio, intitolato "European Multicenter Study on The Real-World Use and Clinical Impact of Extracorporeal Photopheresis After Heart Transplantation" (Studio multicentrico europeo sull'uso e l'impatto clinico della fotoferesi extracorporea dopo il trapianto di cuore), ha esaminato i dati delle cartelle cliniche di 105 pazienti che hanno ricevuto la fotoferesi extracorporea dopo il trapianto di cuore presso sette centri medici in Austria, Germania, Francia, Ungheria e Italia tra il 2015 e il 2021. Al momento dell'estrazione dei dati, 58 pazienti (55,2%) avevano completato il trattamento con ECP e 47 pazienti (44,8%) erano in corso di trattamento con ECP.1

"Questi risultati del più grande studio europeo e del primo studio multicentrico sull'uso reale dell'ECP nei pazienti sottoposti a trapianto di cuore supportano l'ECP come trattamento per vari tipi di rigetto del trapianto e nella prevenzione del rigetto del trapianto con vari programmi di trattamento,1" ha dichiarato Markus Barten, MD, Direttore chirurgico della Clinica per l'Insufficienza Cardiaca, University Heart and Vascular Center Hamburg. "Questi dati non solo rafforzano il crescente numero di evidenze reali a sostegno dell'uso dell'ECP nei pazienti sottoposti a trapianto di cuore, ma riflettono anche l'importanza di supportare i medici con modalità di trattamento per il rigetto e la stabilizzazione del trapianto. 1".

Informazioni sullo studio 1

L'età media dei pazienti all'inizio dell'ECP era di 47,7 (SD 14,4) anni (min. 16 anni e max. 74 anni) e la maggior parte dei pazienti (70,5%) erano maschi. Sono stati seguiti per un tempo medio di 25,1 (SD 16,8) mesi dall'inizio del trattamento con ECP all'ultima visita al centro trapianti (tempo di follow-up per l'esito della sopravvivenza globale). Il tempo medio trascorso dall'inizio del trattamento con ECP all'ultima visita censurata a destra a 2 anni dalla fine del trattamento con ECP è stato di 22,5 (SD 13,7) mesi (tempo di follow-up per gli esiti della funzione del graft, della risposta e delle complicanze).

La cardiomiopatia è stata la ragione principale del trapianto di cuore (n=81 pazienti; 77,1%), seguita dalla coronaropatia (n=11 pazienti; 10,5%), dalla malattia della valvola cardiaca (n=5 pazienti; 4,8%) e dalla miocardite (n=5 pazienti; 4,8%). Il motivo principale per iniziare il trattamento con ECP è stato il rigetto cellulare acuto (ACR; n=37 pazienti; 35,2%), seguito dalla prevenzione del rigetto (n=34 pazienti; 32,4%), dal rigetto misto (n=19 pazienti; 18,1%) e dal rigetto mediato da anticorpi (AMR; n=15 pazienti; 14,3%).

Il sottogruppo prevenzione del rigetto comprendeva pazienti che avevano iniziato il trattamento con ECP senza rigetto biopticamente provato e con terapia immunosoppressiva standard o ridotta.

Risultati principali 1

Limitazioni 1

L'efficacia dell'ECP rispetto ad altre opzioni di trattamento non è stata valutata a causa del disegno descrittivo a braccio singolo di questo studio. Le limitazioni dello studio includono che la generazione dei dati per questo studio osservativo non è stata standardizzata. I programmi di visita dei pazienti variavano e non tutti i dati erano disponibili in tutti i centri. Non è stata effettuata alcuna verifica dei dati di origine e pertanto non si possono escludere errori di trasmissione. Non tutti i benefici dimostrati possono essere attribuiti esclusivamente al trattamento con ECP, poiché i pazienti trapiantati possono aver ricevuto più terapie al momento del trattamento con ECP. Nei pazienti con AMR o rigetto misto, l'ECP viene comunemente utilizzata in combinazione con altri trattamenti.

Questo studio è stato finanziato da Mallinckrodt.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LA PROCEDURA DI FOTOFERESI THERAKOS™

IndicazioniIl sistema per fotoferesi THERAKOS™ CELLEX™ è indicato per la somministrazione di fotoferesi. Per un elenco completo di avvertenze e precauzioni, consultare l'etichetta del prodotto.

ControindicazioniLa fotoferesi THERAKOS™ è controindicata in:

Avvertenze e precauzioniI trattamenti di fotoferesi THERAKOS™ devono sempre essere eseguiti in luoghi in cui siano disponibili le normali attrezzature mediche di emergenza. I liquidi sostitutivi e/o gli espansori di volume devono essere prontamente disponibili per tutta la durata della procedura. La sicurezza nei bambini non è stata stabilita.

Eventi avversi

Per un elenco completo di avvertenze e precauzioni, consultare il Manuale dell'operatore del sistema di fotoferesi THERAKOS™ CELLEX™.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER IL METOSSALENE USATO IN ASSOCIAZIONE ALLA FOTOFERESI THERAKOS™

ControindicazioniIl metossalene è controindicato in:

Avvertenze e precauzioni

Per un elenco di tutte le avvertenze e precauzioni, consultare il foglietto illustrativo della soluzione sterile di metossalene (20 microgrammi/mL) o della formulazione orale di 8-metossalene.

Per un elenco completo di avvertenze, precauzioni ed eventi avversi, consultare il Manuale dell'operatore del sistema di fotoferesi THERAKOS™ CELLEX™.

Informazioni sulla fotoferesi extracorporea (ECP)L'ECP, una terapia immunomodulante a base di sangue sviluppata più di 30 anni fa, è raccomandata dalla Società Internazionale per il Trapianto di Cuore e Polmone (ISHLT)3 e da altre società cliniche4,5,6 come terapia aggiuntiva per la prevenzione e il trattamento dell'ACR dopo il trapianto di cuore. Inoltre, l'ECP può essere presa in considerazione per trattare l'AMR con o senza anticorpi specifici del donatore.7,8 Nei Paesi in cui è approvato, l'ECP viene utilizzato per trattare una serie di malattie immuno-mediate, tra cui le manifestazioni cutanee del linfoma cutaneo a cellule T (CTCL), la malattia del trapianto contro l'ospite (GvHD), il rigetto del trapianto di organi solidi e altre malattie autoimmuni. Durante il trattamento ECP, una piccola quantità di globuli bianchi viene raccolta e trattata con un farmaco attivato dalla luce ultravioletta.

INFORMAZIONI SU MALLINCKRODT Mallinckrodt è un'azienda globale composta da diverse società interamente controllate che sviluppano, producono, commercializzano e distribuiscono prodotti farmaceutici e terapie speciali. Le aree di specializzazione del segmento Specialty Brands dell'azienda comprendono le malattie autoimmuni e rare in aree specialistiche come la neurologia, la reumatologia, l'epatologia, la nefrologia, la pneumologia, l'oftalmologia e l'oncologia; l'immunoterapia e le terapie respiratorie critiche neonatali; gli analgesici; i sostituti cutanei coltivati e i prodotti gastrointestinali. Il suo segmento contabile Specialty Generics comprende farmaci generici speciali e ingredienti farmaceutici attivi. Per saperne di più su Mallinckrodt, visitare il sito www.mallinckrodt.com.

Mallinckrodt utilizza il proprio sito web come canale di distribuzione di importanti informazioni aziendali, quali comunicati stampa, presentazioni agli investitori e altre informazioni finanziarie. Inoltre, utilizza il proprio sito web per accelerare l'accesso del pubblico alle informazioni critiche riguardanti l'azienda prima o al posto della distribuzione di un comunicato stampa o di un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti che divulga le stesse informazioni. Pertanto, gli investitori dovrebbero consultare la pagina Investor Relations del sito web per informazioni importanti e critiche. I visitatori del sito web possono anche registrarsi per ricevere notifiche automatiche via e-mail e di altro tipo che li avvisino quando vengono rese disponibili nuove informazioni sulla pagina Investor Relations del sito web.

DICHIARAZIONI DI ATTENZIONE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI PREVISIONALIIl presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali, anche per quanto riguarda l'ECP e il suo potenziale impatto sui pazienti. Le dichiarazioni si basano su ipotesi relative a molti fattori importanti, tra cui i seguenti, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali: soddisfacimento dei requisiti normativi e di altro tipo; azioni degli enti normativi e di altre autorità governative; cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti; problemi relativi alla qualità dei prodotti, alla produzione o alla fornitura, o alla sicurezza dei pazienti; e altri rischi identificati e descritti in modo più dettagliato nella sezione "Fattori di rischio" dell'ultima relazione annuale di Mallinckrodt sul modulo 10-K e di altri documenti depositati presso la SEC, tutti disponibili sul sito web. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento si riferiscono solo alla data del presente documento e Mallinckrodt non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, che di eventi e sviluppi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.

CONTATTI

Richieste dei media Heather GuzziVicepresidente senior, Green Room Communications973-524-4112hguzzi@grcomms.com

Relazioni con gli investitori Daniel J. SpecialeControllore aziendale globale e responsabile delle relazioni con gli investitori314-654-3638daniel.speciale@mnk.com

Derek BelzVicepresidente, Relazioni con gli investitori314-654-3950derek.belz@mnk.com

Mallinckrodt, il marchio "M" e il logo Mallinckrodt Pharmaceuticals sono marchi di Mallinckrodt. Altri marchi sono marchi di una società Mallinckrodt o dei rispettivi proprietari.

©2023 Mallinckrodt. EU-2300168 06/23

1 Barten, MJ et al. Studio multicentrico europeo sull'uso reale e l'impatto clinico della fotoferesi extracorporea dopo il trapianto di cuore. J Heart Lung Transplant. 2023. https://doi.org/10.1016/j.healun.2023.03.005.2 Barten, MJ. et al. Uso reale e impatto clinico della fotoferesi extracorporea nei pazienti sottoposti a trapianto di cuore - Risultati di uno studio multicentrico europeo. Abstractpresentato a: Congresso della Società Europea per il Trapianto di Organi (ESOT) 2021. Agosto/Settembre 2021.3 Costanzo MR, et al. Linee guida della Società Internazionale di Trapianto di Cuore e Polmone per la cura dei riceventi di trapianto di cuore. J Heart Lung Trans. 2010:29(8);914–956.4 Alfred et al. Il ruolo della fotoferesi extracorporea nella gestione del linfoma cutaneo a cellule T, della malattia del trapianto contro l'ospite e del rigetto del trapianto d'organo: un aggiornamento della dichiarazione di consenso della Società britannica di fotoferesi. Br J Haematol. 2017;177(2):287-310.5 Padmanabhan et al. Linee guida sull'uso dell'aferesi terapeutica nella pratica clinica - Approccio basato sull'evidenza del comitato di scrittura della Società Americana di Aferesi: L'ottavo numero speciale. J Clin Apher. 2019;34:171–354.6 Knobler et al. Forum europeo di dermatologia - linee guida aggiornate sull'uso della fotoferesi extracorporea 2020 - parte 2. Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;35(1):27-49.7 Colvin et al. Rigetto anticorpo-mediato nel trapianto cardiaco: conoscenze emergenti nella diagnosi e nella gestione: una dichiarazione scientifica dell'American Heart Association. Circolazione. 2015;131(18):1608-1639.8 Barten et al. Transplant Rev (Orlando). L'impatto clinico degli anticorpi specifici del donatore nel trapianto di cuore. 2018;32(4):207-217.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/mallinckrodt-annuncia-la-pubblicazione-di-dati-reali-sulluso-della-fotoferesi-extracorporea-ecp-nei-pazienti-sottoposti-a-trapianto-cardiaco-301850253.html