Malore durante cerimonia, muore sindaco di Soragna

E' morto per un malore mentre partecipava a una cerimonia in onore dei bersaglieri il sindaco di Soragna, in provincia di Parma. Matteo Concari, 45 anni, imprenditore ed ex assessore, eletto primo cittadino nel settembre 2020, stava partecipando a una cerimonia pubblica a Salsomaggiore Terme insieme a diversi altri sindaci, quando ha accusato il malore e si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili e Concari è morto in pochi minuti.