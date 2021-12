Malta primo paese europeo a introdurre una legge sull'uso ricreativo della cannabis. La legalizzazione è stata approvata con 36 sì e 27 no dal Parlamento. Consentito il possesso fino a 7 grammi per i maggiori di 18 anni, permessa la coltivazione casalinga di 4 piante. L'uso in pubblico di cannabis e davanti ai minori resta vietato.