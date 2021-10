Maltempo Catania, assalto a supermercati: "Come nel lockdown"

Nelle aree della Sicilia colpite dal maltempo sembra di essere tornati ai giorni del lockdown, le persone escono solo per far la spesa per poi rientrare subito a casa, come racconta all'Adnkronos Daniele, dipendente del supermercato Despar di Pedara, in provincia di Catania: "I nostri scaffali, così come quelli di altri supermercati, sono stati letteralmente svuotati. I carrelli sono pieni, la gente stamattina ha comprato di tutto per farsi le scorte e si è barricata in casa nel pomeriggio".

"In giro non c'è nessuno, né macchine né persone, sia nel centro di Catania che nei paesini limitrofi. Da ieri - continua Daniele - abbiamo le file davanti il supermercato così come succedeva durante il lockdown. Non solo è tutto chiuso ma alcuni negozi sono stati proprio barricati con delle tavole di legno per protezione. La gente è nel panico e si sta comportando come a inizio pandemia. Sembrano prepararsi ad una catastrofe. Gli stessi clienti oggi mi hanno confessato le loro preoccupazioni, perché è evidente che non siamo preparati ad affrontare situazioni come quella di martedì. Si intravede proprio paura sui loro volti".