Maltempo a Milano, allerta gialla per rischio temporali

Maltempo a Milano, emanata un'allerta gialla (rischio ordinario) dal centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 4 luglio. L'allerta resta attiva fino alle prime ore della mattinata di domani, mercoledì 5 luglio. Lo fa sapere in una nota il Comune di Milano, assicurando che il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.