Maltempo, A14: le imponenti operazioni notturne della task force di Autostrade per l’Italia.

Continuano senza sosta le operazioni del Gruppo Autostrade per l’Italia per il ripristino della viabilità sulla A14 Bologna-Taranto, dopo il violento nubifragio che ha colpito la regione dell’Emilia-Romagna negli ultimi giorni.

Questa notte si è tenuta un’imponente operazione della task force Aspi per restituire al territorio la funzionalità della tratta compresa tra Faenza e Forlì. Hanno operato sul campo più di 100 persone e un ingente dispiegamento di mezzi: 40 camion, 5 escavatori, 7 pianali, 2 autobotti, 2 camion gru.

“Il nostro cordoglio va innanzitutto alle comunità dell’Emilia Romagna e alle famiglie delle vittime colpite da questo tragico evento” afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. “Da parte nostra, massimo sforzo per supportare il territorio nell’emergenza e ripristinare il prima possibile la piena fruibilità dell’autostrada. Voglio ringraziare per l’impegno e la determinazione tutte le persone che, in queste ore, si stanno adoperando per fronteggiare le criticità che hanno travolto la regione: le Forze dell'ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, i volontari. Rivolgo un pensiero particolare ai tecnici e alle maestranze del Gruppo Aspi e delle imprese a supporto, che continuano a lavorare senza sosta, giorno e notte, per ripristinare i tratti autostradali colpiti dalla violenta ondata di maltempo. Proseguono a pieno ritmo le operazioni della task force Aspi per riportare, nel più breve tempo possibile, la situazione alla normalità. Siamo vicini al territorio e a supporto delle operazioni di soccorso”

Autostrade per l’Italia raccomanda agli utenti in transito la massima prudenza.