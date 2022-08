Maltempo al Nord e Centro, allerta gialla in 8 regioni

Maltempo in arrivo al Nord e Centro Italia - con temporali, piogge e vento forte - e conseguente allerta gialla in 8 regioni per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto. Interessate dal provvedimento saranno Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, parte di Toscana e Liguria e Piemonte.

Un’area perturbata di origine atlantica ha infatti raggiunto il nostro Paese determinando un sensibile peggioramento sulle regioni del Nord Ovest. Il maltempo si estenderà, nel corso delle prossime ore, a gran parte del Nord e parte del Centro, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata quindi valutata per domani l'allerta gialla in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, parte di Toscana e Liguria e Piemonte.