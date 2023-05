Maltempo, Calderone: "Ammortizzatore unico per tutti, attenzione a subordinati, autonomi e agricoli"

L'intervento di emergenza del governo a favore del lavoro prevederà, come già sperimentato con il Covid, la creazione di un ammortizzatore unico che consentirà alle imprese di poter fare una unica domanda secondo un'unica tipologia e che dunque riguarderà le imprese di tutti i settori : per ogni settore messo in protezione ci sarà dunque un'unica modalità di richiesta di risorse che velocizzerà al massimo anche la presentazione dei documenti. E' il ministro del Lavoro, Marina Calderone, a spiegare nel corso di una conferenza stampa a Bologna, la tecnicalità del Dl alluvione dedicate alla tutela delle aziende e dei lavoratori. Un ventaglio di interventi che tuteleranno sia i lavoratori subordinati, per i quali saranno erogati aiuti pari a 620 milioni di euro, sia quelli autonomi, che potranno contare su un supporto pari a 200 mln di euro, che i lavoratori agricoli.

Due le novità previste dal dl: nella platea dei lavoratori agricoli che potranno beneficiare del supporto economico, una platea che Calderone stima intorno ai 40mila soggetti, saranno inclusi anche quei lavoratori stagionali che non hanno potuto iniziare l'attività nei campi orami prossima, ad esempio per la raccolta di frutta. Per loro dunque la copertura sarà di un massimo di 90 giornate tenendo conto anche del pregresso. E tra i beneficiari dell'intervento del governo saranno ammessi anche quei lavoratori, subordinati o autonomi, che pur lavorando fuori dalle zone colpite dal maltempo vivano comunque nelle aree alluvionate e sono impossibilitati a raggiungere la sede di lavoro. La platea dei lavoratori autonomi che rientrerebbero nel Dl potrebbero aggirarsi intorno ai 100mila.

" Con questo ammortizzatore unico gestiremo l'emergenza lavoro mettendo in copertura il periodo dal 1 maggio al 31 agosto", spiega ancora Calderone. Toccherà all'Inps gestire tutte le procedure. " Stiamo lavorando per definire in tempi brevissimi i moduli di accesso alle domande di cig che potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello della sospensione dell'attività. Ma non metteremo alcun vincolo nella tempistica: i termini del pagamento decorreranno infatti dal momento in cui l'Inps riceverà le domande dalle aziende o dal professionista e la procedura a cui stiamo lavorando ci deve restituire tempiste molto veloci, trattandosi di uno strumento emergenziale", prosegue il ministro

Il decreto dunque gestirà l'emergenza lavoro mettendo in copertura il periodo dal 1 maggio al 31 agosto, ribadisce, mentre per quanto riguarda il pagamento dei contributi, delle ritenute e delle altre imposte, sarà prevista dal governo una scadenza nel mese di novembre. Quanto al 'cratere' dei territori coperti dal decreto con cui mappare le aree soggette ad intervento Calderone ha spiegato come i confini saranno dettati "dalle ordinanze della protezione civile integrate con quelle dei comuni delle Marche e della Toscana interessati dall'alluvione".

Sui 2 mld di impegno varati dal decreto del governo dunque, circa 900 mln saranno destinati a mettere in protezione il lavoro. "Il nostro obiettivo è avere strumenti veloci per dare risposte immediate a chi ha bisogno di certezze. Non ci possiamo permettere di perdere nemmeno un'azienda in E.Romagna ma neppure nelle Marche e in Toscana", commenta ancora Calderone . "Si tratta di un primo intervento necessario, assolutamente indispensabili con una attenzione al lavoro in quanto tale, subordinato e autonomo allo stesso modo con una valutazione dei percorsi, strumenti e contenuti che guarderanno alla prossima ricostruzione perché è importante ripartire in tempi brevi con gli strumenti giusti. Sosteniamo infatti tutto le azioni in maniera più fluida possibile, con strumenti che potranno servire anche in un periodo di ricostruzione",conclude.