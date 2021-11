Maltempo Campania, domani allerta arancione su Napoli

Maltempo in Campania, allerta meteo arancione da domani - mercoledì 3 novembre - su Napoli, ma anche su parte della Regione. La Protezione civile della Regione Campania ha infatti emanato un avviso di allerta meteo valido dalle 8 di domani mattina e fino alle ore 8 di giovedì 4 novembre. L'allerta sarà di colore arancione sulle seguenti zone: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele. Sulle restanti zone della Campania l'allerta sarà di colore giallo. Si prevedono sull'intero territorio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento nei temporali. Nelle zone in cui vige l'arancione le precipitazioni, temporali e rovesci, potranno essere di forte intensità e l'impatto al suolo potrebbe determinare un rischio idrogeologico diffuso nonché un rischio idraulico localizzato. L'Amministrazione comunale di Napoli ha disposto quindi la chiusura dei cimiteri e dei parchi cittadini nella giornata di domani.



Scuole, cimiteri e parchi chiusi domani anche a Pozzuoli. Lo ha deciso il sindaco Vincenzo Figliolia, disponendo che nella giornata di domani, mercoledì 3 novembre, resteranno chiuse in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, così come il cimitero comunale, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco urbano di via Vecchia delle Vigne).