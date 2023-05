Maltempo, Carlone (Guardia Costiera): "Siamo intervenuti in Emilia Romagna"

"Noi siamo addestrati nel soccorso in mare, ma facciamo addestramento anche in montagna e per scendere sulle navi e come tutti i corpi dello Stato diamo il nostro contributo per recuperare le persone isolate"

''Noi siamo addestrati nel soccorso in mare, ma facciamo addestramento anche in montagna e per scendere sulle navi e come tutti i corpi dello Stato diamo il nostro contributo per recuperare le persone isolate. Abbiamo utilizzato quattro elicotteri, gommoni e il nucleo subacqueo''. Lo sottolinea l'Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, a 'Maredì', puntata speciale in occasione del Secondo Summit nazionale sull'economia del Mare di Gaeta.