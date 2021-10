Maltempo Catania, ritrovato corpo donna dispersa a Scordia

E' stato ritrovato nella zona di Scordia, nel catanese, il corpo di Angela Caniglia, la donna scomparsa nel nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi sul paese della Piana di Catania. Salgono così a tre le vittime del maltempo in Sicilia: un 53enne annegato due giorni fa dopo essere sceso dall'auto a Gravina di Catania, e il marito 67enne della donna dispersa, il cui corpo senza vita era stato ritrovato quattro giorni fa a Scordia.

Il corpo della 61enne è stato trovato in un fondo agricolo, a circa due chilometri in linea d'aria dal punto in cui è stato ritrovato il marito.