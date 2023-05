Danni per milioni di euro sono stati provocati nelle campagne dall’ultima ondata di maltempo che sta interessando l'Italia in questi giorni. Lo denuncia la Coldiretti parlando di "pesanti danni alle coltivazioni come grano, mais, colza, bietole, frutta e ortaggi ma anche per vigneti e oliveti" a causa dei violenti temporali e soprattutto della grandine che si è abbattuta su alcune aree della Penisola.