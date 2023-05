Maltempo, da Bper interventi a sostegno di famiglie e imprese dell'Emilia Romagna

Bper Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni provocati dal maltempo, che ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna. La banca, si legge in una nota, mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 20 mila euro per i privati e 100 mila euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi.

Inoltre, Bper ha già avviato tutte le attività per la sospensione del pagamento dei finanziamenti in essere di famiglie e imprese che abbiano subito dei danni, in accordo con le misure governative che saranno eventualmente attuate al riguardo.

"Bper Banca, attraverso il presidio delle Direzioni Territoriali Emilia Ovest ed Emilia Est, rispettivamente guidate da Cristian Berselli e Massimo Biancardi - scrive l'istituto nella nota - ancora una volta conferma attenzione e vicinanza a persone e territori duramente colpiti dalle alluvioni delle ultime ore. Il sostegno a famiglie e imprese rappresenta un aiuto concreto affinché possano avviarsi rapidamente verso il cammino della ripresa. Le Direzioni Territoriali, inoltre, rimarranno in stretto contatto con le istituzioni locali, a cui è stato ribadito, in questo momento così difficile e drammatico, la massima solidarietà supporto di Bper Banca a sostegno dell'intera regione", conclude la nota.