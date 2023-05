Maltempo in Emilia Romagna, morto un uomo di 80 anni annegato a Castel Bolognese (Ravenna). A Fontanelice crollo di un'abitazione, si cerca un disperso. Sono oltre 250 gli evacuati nel Ravennate dopo una notte di attesa e paura per la piena dei fiumi. Scuole chiuse a Faenza, sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone della regione, smottamenti in diverse province ed evacuazioni nel forlinese.