Maltempo Emilia-Romagna: Lollobrigida, ‘In contatto con produttori birra per valutare interventi necessari’

“La crescita del settore delle birre è un risultato positivo, si può ancora migliorare e credo che ci sono tutte le potenzialità perché noi eccelliamo in questo settore a livello mondiale”. Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del report annuale prodotto da AssoBirra, tenutosi a Roma presso l’hotel de Russie. “Siamo in contatto costante con i produttori di birra dell’Emilia-Romagna e con la Regione, alla ricerca di risorse ed interventi necessari che codificheremo martedì al Cdm. Oggi i danni sono incalcolabili”, ha continuato rispondendo alla domanda sulle difficoltà che stanno vivendo le aziende dell’Emilia-Romagna in questi giorni