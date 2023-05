Migliaia gli evacuati in tutta la regione, strutture allagate e fiumi in piena o esondati

Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Emilia Romagna. Migliaia gli evacuati in tutta la regione, strutture allagate e fiumi in piena o esondati, scuole chiuse e viabilità compromessa. La premier Meloni: "Pronti a Cdm per ulteriori misure di emergenza".