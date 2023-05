A causa dell'ondata di maltempo che sta flagellando l'Emilia Romagna, caos treni sull'Adriatica: sospesa la circolazione sulle linee Bologna-Rimini, Ferrara-Rimini, Bacino di Ravenna, Porrettana. Rallentamenti anche per l'Alta Velocità. Per quanto riguarda il traffico, diverse le arterie interessate: chiusa la E45 in direzione nord all'altezza di San Sepolcro, in A14 è obbligatoria l'uscita, in direzione nord, di Rimini Nord.