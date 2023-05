Maltempo Emilia Romagna, treni sospesi: l'elenco

Maltempo in Emilia Romagna, circolazione ancora sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. "Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso", fa sapere Trenitalia.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Forlì, tra Castel Bolognese e Ravenna via Lugo e tra Castel Bolognese e Ravenna via Granarolo.

- Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) è stato cancellato da Rimini a Bologna Centrale. I passeggeri in partenza da Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

- Cancellato anche il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58) da Bologna Centrale a Rimini. I passeggeri in partenza da Bologna Centrale, Riminifiera e Rimini possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

- Il treno FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27) è stato cancellato tra Bologna Centrale e Rimini. I passeggeri in partenza da Bologna Centrale e Riminifiera possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

- Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) ha terminato la corsa a Pescara alle 9.

- Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) termina la corsa ad Ancona alle 12:35. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

- Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55) ha terminato la corsa a Bologna Centrale alle 9:54.

- Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) ha origine da Pescara alle 12:03. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni InterCity Notte direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05): il treno è fermo dalle ore 6:08 a Ravenna

• ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (7:12)

• ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (9:25): il treno è fermo dalle ore 5:25 a Rimini

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30)

Nella stazione di Bologna Centrale è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.