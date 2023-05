Maltempo Emilia Romagna, ultimi aggiornamenti

Curcio: "Meteo in miglioramento, ora c’è il rischio frane"

"Il meteo è in miglioramento ma i quantitativi d’acqua caduti sono ancora presenti sul territorio e vanno monitorati con attenzione. Nelle prossime ore, infatti, ci sarà l’abbassamento di questi livelli e dunque dovremmo attenderci fenomeni di tipo idrogeologico, come grandi e piccole frane". Così il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio dopo un incontro con le autorità locali nella sede della protezione civile dell’Emilia Romagna per fare il punto della situazione dopo l’alluvione che ha colpito la regione. Tutti gli aggiornamenti.