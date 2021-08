Una frana a Sonico, nel bresciano, ha travolto delle autovetture. Sul posto il team Usar dei vigili del fuoco della Lombardia per escludere la presenza di persone coinvolte. Interventi dei vigili del fuoco sono in corso in tutta la Valcamonica, colpita dal maltempo, per il soccorso a persone, alberi pericolanti e autovetture bloccate.