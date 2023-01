Maltempo sull'Italia con il ciclone Attila che attraversa il Paese portando freddo, pioggia e neve anche a bassa quota. Nelle prossime ore nuovo peggioramento delle condizioni meteo, attese precipitazioni dalle coste adriatiche centrali verso il Nord e parte del Centro. Previste nevicate fino in pianura in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte occidentale, Toscana e Umbria. Le previsioni per domani.