Maltempo in Lombardia, frane sul lago di Como e allagamenti - Video

Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato danni in alcuni Comuni che si affacciano sul lago di Como. Nel Comune di Laglio, tra quelli maggiormente colpiti dal maltempo in Lombardia, è stato attivato il pronto intervento. Situazione difficile anche a Carate Urio, Pognana e nella frazione Careno di Nesso. "La Sala Operativa regionale - ha comunicato l'assessore regionale alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni - prosegue senza sosta le attività di monitoraggio per garantire immediato supporto ove vi sia maggiore necessità. I volontari di Protezione civile dei Comuni sono in azione per dare supporto agli enti locali e ai vigili del fuoco impegnati negli interventi sul posto".

A Laglio è stato attivato il pronto intervento, a Carate Urio è tracimato il torrente Fesnaa vicino alla chiesa parrocchiale, a Nesso e nella frazione di Careno si sono verificati allagamenti diffusi nell'abitato e nella zona dell'Orrido e a Pognana sono esondati valletti secondari e la strada provinciale 583 è stata interessata da lievi dissesti, già risolti.