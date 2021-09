Maltempo in Lombardia, tromba d'aria e allagamenti - Video

Un'ondata di maltempo sta flagellando la Lombardia. I vigili del fuoco di Pavia sono al lavoro dal pomeriggio per una tromba d'aria che si è abbattuta nella zona di Marzano: diverse le richieste di soccorso, spiegano i vigili del fuoco in un tweet, per alberi abbattuti e tetti danneggiati dal vento. Da stamattina i vigili del fuoco stanno inoltre intervenendo nel varesotto per interventi connessi all'ondata di maltempo che sta interessando tutta la provincia. Cinquanta gli interventi svolti dalle dieci squadre operative sul territorio: maggiori criticità nei comuni di Jerago con Orago e Solbiate Arno dove, a causa di sottopassi allagati, i vigili hanno tratto in salvo alcuni automobilisti rimasti intrappolati dall'acqua nelle proprie vetture.



La strada statale 341"Gallaratese” è intanto temporaneamente chiusa al traffico tra il km 35,387 e il km 36,697 nel territorio comunale di Gallarate, in provincia di Milano, a causa delle forti piogge che hanno causato il versamento in carreggiata di fango e detriti a seguito di un smottamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.