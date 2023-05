Maltempo, Lollobrigida: "Pronti a intervenire in Emilia Romagna anche per i danni economici"

"Ad oggi quello che possiamo fare è esprimere la nostra solidarietà ed è la prima cosa, e attivarci con ogni modalità possibile. E poi, ovviamente, cercare di andare incontro ai danni economici che hanno subito famiglie e imprese che in questi momenti sono in uno stato emotivo più che comprensibile". Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida che si è recato nelle aree epicentro dell’ultima ondata di maltempo, visitando alcune fattorie in provincia di Ravenna.

"Una situazione che dovrà essere quantificata anche come danno economico - ha aggiunto - ed è abbastanza drammatica in molte aree della Regione. Si sono attivati tutti a partire dal presidente Meloni per cercare di capire e poi ovviamente per intervenire come sarà necessario. Da questa mattina le istituzioni regionali, le istituzioni nazionali, si sono attivate, ho sentito nelle prime ore del mattino sia il ministro Musumeci che il nostro responsabile della Protezione civile Curcio che ha sorvolato tutto il territorio" ha detto Lollobrigida nel rassicurare gli agricoltori.