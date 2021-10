Maltempo oggi, forte perturbazione in Liguria: disagi a Savona

Forte maltempo oggi in Liguria, con disagi segnalati soprattutto a Savona dove è in vigore l’allerta meteo arancione per temporali fino alle 14 quando scatterà l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti. Si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, il Letimbro è ingrossato e il Comune segnala alcuni problemi sulla strada del Santuario. Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza.

Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l’esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nell’imperiese, inoltre, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale di Asl1 del Pala Bigauda, dove vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid 19. Tutti i cittadini prenotati vengono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti.