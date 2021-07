Maltempo Olanda, mucca travolta da fiume: trovata viva a 100 km di distanza

Arriva dall'Olanda l'incredibile storia di una mucca travolta dalle acque di un fiume durante l'alluvione e ritrovata viva a circa 100 chilometri di distanza. L'animale è stato trascinato dalla piena della Mosa e tratto in salvo mentre era fermo su una riva, riporta l'emittente 'Omroep Brabant', secondo cui la mucca proveniente dalla città di Echt, nella parte meridionale dei Paesi Bassi, è stata salvata a Escharen, a sud della città di confine di Nimega, dopo che gli abitanti del posto hanno allertato i servizi di emergenza.

"Ci ha sorpreso che la mucca sia sopravvissuta a una tale distanza", ha commentato un vigile del fuoco all'emittente. "Non sappiamo se l'animale abbia galleggiato per tutto il tempo o se ci siano stati momenti in cui toccava il letto del fiume con le zampe", ha aggiunto. Un veterinario ha esaminato la mucca sul posto, mentre il contadino proprietario dell'animale è andato a riprendersi la mucca dopo l'avventuroso viaggio sul fiume.