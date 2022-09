Allerta rossa in Basilicata, arancione in 4 regioni e gialla in 6

Pioggia e vento in tutta Italia. E' allerta rossa in Basilicata, arancione in 4 regioni (parte della Calabria, Molise, Puglia e Campania) e gialla in 6 (Lazio, marche, Abruzzo, Sicilia, Umbria e Sardegna). Interessata dal maltempo anche la Toscana.