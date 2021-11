Maltempo Sardegna, nubifragio nel cagliaritano: disagi e crolli

Il maltempo sta colpendo duramente in queste ore il sud della Sardegna. La pioggia abbondante, che dura ininterrottamente dalla tarda serata di ieri e - secondo le previsioni - si protrarrà almeno fino a martedì, sta causando gravi disagi e allagamenti a Cagliari e nell’hinterland. Strade allagate e inagibili, infiltrazioni, crollo di parti di abitazioni e tombini saltati.

Centinaia di segnalazioni e richieste di intervento ai Vigili del Fuoco e alla polizia locale. A Cagliari, il quartiere di Pirri è il più colpito, con via Italia chiusa al traffico a causa dell’acqua che ha superato il livello di guardia. Già da stamattina, intorno alle 10, la statale 554 presentava difficoltà di circolazione, ed ora risulta chiusa in alcuni tratti. Problemi e disagi anche in viale Diaz, viale Trieste e viale Ciusa, mentre anche l’Asse mediano, dove si è registrato anche un incidente stradale, risulta bloccato in alcuni punti.