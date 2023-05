Rinviato lo sciopero del trasporto aereo previsto per domani, 19 maggio 2023. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, tenuto conto dei disagi del maltempo, hanno deciso per il rinvio al 4 giugno. Intanto alle 15 circa, è stato riaperto anche l'ultimo tratto di A14 chiuso a causa delle eccezionali precipitazioni che negli ultimi giorni hanno colpito l'Emilia Romagna. come comunicato da Autostrade per l'Italia.