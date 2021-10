Maltempo Sicilia, giovane morta annegata a Gravina di Catania

Un'altra vittima del maltempo in Sicilia, nel catanese: a Gravina di Catania una giovane è morta annegata nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si abbatte sul capoluogo etneo e in provincia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall'acqua e sarebbe stata travolta.

Nelle campagne di Lentini continuano intanto le ricerche della donna di 61 anni dispersa da due giorni in contrada Ogliastro. Il corpo del marito, agricoltore di 67 anni in pensione, è stato ritrovato ieri in un agrumeto lontano dal luogo dove erano stati visti l'ultima volta. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile.