Maltempo Sicilia, notte 'tranquilla' a Catania

Maltempo in Sicilia, nottata trascorsa a Catania senza criticità. Il tanto temuto uragano ribattezzato ‘Apollo’ che si è formato nello Ionio non ha creato, al momento, danni. Piove nel catanese ma non in maniera intensa. La città come già ieri si presenta praticamente deserta. Nessun danno è stato segnalato a persone o cose dalla Sala Operativa della protezione civile siciliana che è aperta a San Giovanni la Punta, nel catanese, e continua a monitorare la situazione.

Forti temporali e pioggia battente invece si sono registrati e continuano a cadere soprattutto nel Siracusano e nel Ragusano. Ma non si registrano danni particolari se non la chiusura alla circolazione lungo la Statale 114 nella zona di Priolo Gargallo, nella provincia aretusea. Per il momento insomma, l’Isola sembra essere risparmiata dal ‘ribattezzato’ Apollo. Ma l’allerta rossa continua. Sino alla mezzanotte di oggi.