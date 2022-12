Maltempo sull'Italia, allerta gialla in 5 regioni

Per la giornata di domani, 15 settembre

Il maltempo continua a colpire l'Italia e per la giornata di domani, 15 dicembre, sarà allerta meteo gialla in 5 regioni: si tratta di gran parte dell’Emilia-Romagna e su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Domani, infatti, un’area di bassa pressione in arrivo dalla Francia verso il Mar Ligure, porterà sull’Italia nord-occidentale aria fredda nei bassi strati, insieme a precipitazioni diffuse su parte del centro-nord, che assumeranno quindi carattere nevoso fino a bassa quota sulle regioni di nord-ovest.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede, dalla tarda mattina di domani, nevicate intorno ai 300-500 metri su Liguria e Piemonte, temporaneamente a quote più basse sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata anche l'allerta gialla sulle 5 regioni.