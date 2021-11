Nuova emergenza meteo in Sicilia

Una vittima per la violenta tromba d'aria che ha interessato Modica nel ragusano, in Sicilia. Un 53enne che era uscito di casa è stato travolto dal vortice che ha distrutto raccolti e danneggiato abitazioni. Chiusa la Sp 7, danni in tutta la zona. Decine le richieste di aiuto ai vigili del fuoco.