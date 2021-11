Maltempo Sicilia oggi, tromba d'aria uccide un uomo a Modica

La vittima sarebbe stata colpita in pieno dalla tromba d'aria, danni nel ragusano. Allerta arancione nella provincia di Siracusa

Maltempo in Sicilia, oggi una vittima nel Ragusano. A morire un uomo che sarebbe stato colpito in pieno da una tromba d'aria a Modica. In corso accertamenti da parte di polizia e carabinieri. La tromba d'aria ha interessato anche la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, sempre nel Ragusano, vicino al distributore Lukoil.

Chiusa la strada provinciale 7 che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi per la presenza in carreggiata di materiale di copertura volato dai tetti di alcune botteghe e finito sulla strada. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la Polizia e i tecnici comunali.

Nella provincia di Siracusa dopo le piogge e le raffiche di vento iniziate già nella serata di ieri, è allerta arancione ed ancora una volta è Augusta il luogo più critico. Il paese è isolato con le vie di ingresso e di uscite allagate. Decine le richieste alla protezione civile di case allagate con cinquanta centimetri di acqua. Scuole chiuse così non solo ad Augusta ma in tanti altri paesi della provincia aretusea come Priolo, Melilli, Palazzolo Acreide, Ferla, Buccheri, Buscemi, Sortino. A Siracusa, invece, le scuole sono regolarmente aperte.